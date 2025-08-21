映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』のポスタービジュアル解禁！

2025年9月12日（金）より3週間限定で劇場公開される、映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』のポスタービジュアルが8月21日（木）に解禁された。

2024年10月に、新たに誕生したバレーボールの大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）を追った初のドキュメンタリー映画となる本作。作品内では東京グレートベアーズの柳田将洋、2024-2025シーズン当時ジェイテクトSTINGS愛知に所属していた関田誠大、大阪ブルテオンの西田有志、サントリーサンバーズ大阪の髙橋藍の4選手の独占インタビューが行われ、さらにプライベートの貴重な時間にも密着している。

そんな本作のポスタービジュアルが解禁。4人の選手それぞれのプレーシーンや表情を収めたカットがコラージュ風に配置され、試合の緊張感と舞台裏のドラマが交錯する構成となっている。「それぞれの軌跡が、ひとつの“最高”の物語になる」というキャッチコピーが添えられ、彼らの歩んだ軌跡が一つの“物語”として描かれていくことを予感させる仕上がりだ。

そして9月12日（金）の劇場公開から3週連続で、週替わりの入場者特典が配布されることも決定。特典の詳細は後日発表される。

また、独占インタビューを受けた4選手のコメントも以下の通り届いている。

■髙橋藍

「凄かったです！！感動しました！なかなか試合後に自分の試合を見ることがないですし、 試合中の他の選手の心境なども知れて、びっくりすることも多かったです。映画にしていただいたことで、４選手の私生活に個性を感じることができました。ありがとうございます！多くの方に、選手たちの想いが届いて、さらにSVリーグに興味を持ってもらえたら嬉しいです！」

■関田誠大

「今回このような形で映画の撮影をしていただき、貴重な体験でした！バレーボールをしている姿だけではなく、プライベートな部分も撮影をしてもらっているので、不慣れなところもありましたが、是非みなさん楽しんで観ていただけると嬉しいです。今年はより一層SVリーグを盛り上げていきたいと思います！！」

■⻄田有志

「この映画を観て、昨シーズンの悔しさや2025-26シーズンでは必ず優勝したいという気持ちが、より強くなりまし

た。また、私たちだけではではなく、それぞれのチームが頂点を掴むために、最高のパフォーマンスを追求していると思います。本気と本気のぶつかり合いを感じるために、ぜひ会場に新しいシーズンも足を運んでいただけると嬉しいです」

■柳田将洋

「このたび、大同生命SVリーグを追った映画作品に登場人物の一人として取り上げていただけることになり、改めて

大変光栄に感じております。映画では、各選手のバレーボールやリーグへの思い、さらにはコート外での姿など、さまざまな一面をご覧いただけます。私たち4名だけでなく、大同生命SVリーグには個性豊かな選手が数多く在籍しています。今回の映画をきっかけに、一人でも多くの方にバレーボールの魅力に触れ、興味を持っていただければ嬉しく思います」