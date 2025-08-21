やっぱり【セリア】が可愛い！ 出会えたら即カゴしたい！「キャラポーチ」

大人も手に取りたくなる可愛さの【セリア】の「キャラポーチ」。懐かしいキャラクターデザインもあり、集めたくなりそうな魅力がぎゅっと詰まっています。小物整理にぴったりなサイズ感で、バッグの中の整頓にも役立ちそう。今回は、そんな注目のキャラポーチをピックアップしてご紹介します。売り切れてしまうこともあるので、店頭で見つけたら即カゴがおすすめです。

ゆめかわ好きに刺さる癒し系デザイン

【セリア】「フナガタポーチ Sweets」\110（税込）

2020年にブランド復活を果たした雑貨ブランド【SWIMMER（スイマー）】の商品がセリアに登場！ ラベンダー系カラーの差し色が効いた、アニマルとスウィーツ柄が可愛い舟形ポーチ。レトロ感とゆめかわな雰囲気が魅力です。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは「W19cm × H10cm × D4cm」の大きさで、コスメなどの小物をまとめるのにぴったり。優しいカラーと甘めのイラストで、バッグの中に入れているだけでも気分が上がりそう。

ポップな配色と愛嬌たっぷりのキャラにウキウキ

【セリア】「フナガタポーチ Funny」\110（税込）

ブルーとレッドのポップな配色で、持っていると元気になれそうなポーチ。くまやうさぎがポニーに乗っているイラストが描かれていて、遊び心あふれるSWIMMERらしいデザインです。先に紹介したポーチの柄違いで、日常使いにぴったりのサイズ感。優しい雰囲気のスウィーツ柄のポーチとポップな動物柄のポーチ、どちらにしようか迷ってしまう程の可愛さです。

ハム太郎ファン必見の全員集合デザイン

【セリア】「フラットポーチS」\110（税込）

8体のメインキャラが大集合した、ハム太郎ファンにはたまらないミニポーチ。思わず笑顔になりそうな賑やかなデザインです。大人世代が懐かしく感じるハム太郎は、持っていると会話のきっかけにもなりそう。絆創膏や薬、リップなど細々したアイテムの収納にちょうどよく、バッグの中で迷子になりがちな小物をすっきりまとめて持ち歩けそうです。

可愛らしさに気分も上がるピンクポーチ

【セリア】「メッシュケースA7 ハム太郎 & リボンちゃん」\110（税込）

ハム太郎とリボンちゃんの仲良しコンビがプリントされた、可愛らしさ満点のミニポーチ。中身が見えるクリアデザインは実用性も高く、毎日活躍してくれそう。バッグの中でも見つけやすそうなピンク色で、ヘアアクセやリップなどサッと取り出したいアイテムの収納にぴったり。お出かけのおともにしたくなりそうなミニポーチです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N