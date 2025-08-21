◇MLB ロッキーズ8-3ドジャース(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間21日、ロッキーズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。イチローさん、松井秀喜さんに次ぐ日本人選手3人目のMLB通算1000試合出場を達成しました。数々の大記録を打ち立て、日本だけでなく世界中で愛されている大谷選手。これまでのメジャーでの軌跡を振り返ります。

2017年12月1日に日本ハムからポスティングされ、2018年からMLB・エンゼルスでプレー。同4月のエンゼルスでの初登板では6イニング6奪三振で勝利を手にする鮮烈デビューを飾ると、デビュー1年目から22本塁打を放ち、ア・リーグ新人王を受賞。誰もなしえなかった二刀流に世界中が驚きました。

2019年は右肘のトミー・ジョン手術の影響で投手としての登板はなし。それでも同6月にはメジャーでの日本人選手初のサイクルヒットを達成。2020年には投手復帰を目指すも完全に戻らず投手として登板はわずか2試合のみ。打者としても46試合にとどまり打率.190、7本塁打と苦しいシーズンとなりました。

2021年に完全復帰すると7月のオールスターゲームでは投手と打者の二刀流で選出というメジャー初の快挙を達成した大谷選手。

2022年には先発投手が指名打者(DH)を兼任できる「大谷ルール」が採用。大谷選手の出現によってルールが改正され二刀流はさらに進化。史上初めて規定投球回＆規定打席を達成しました。

2023年にはWBC決勝でチームメートであったマイク・トラウト選手を三振に仕留め、世界一に輝きました。

オフにドジャースと10年総額7億ドル(当時約1015億円)で当時プロスポーツ史上最高額で契約すると、打者専念となった2024年には50本塁打50盗塁の歴史的快挙を達成、ワールドチャンピオンにも輝きました。

2021年、2023年にはア・リーグMVP、さらに2024年にはナ・リーグでMVP。オールスターには2021年から4年連続で選出されている大谷選手。

今季は二刀流として完全復活し、ここまで投手としても10試合に登板。打者としても44本塁打、打率.285と二刀流でワールドシリーズ連覇を狙います。