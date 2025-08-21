有名タレントのギャル妹が、付き合って3年となるイケメン彼氏との現在進行形のラブラブっぷりを告白。「結婚は？」の質問にも赤裸々回答する一幕があった。

【映像】有名タレントの姉＆イケメン彼氏も

ABEMAにて8月20日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#17では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開。この中でゆいちゃみの彼氏・おおはる（大木遥翔）がサプライズ登場した。ちなみにゆいちゃみの姉はタレントでモデルのゆうちゃみ。

この企画はギャルたちが日本の古来から伝わる文化を学んでいくという内容。調査員はゆいちゃみのほか、おとは（倉八音羽）、もか（代田萌花）、せりな（佐藤芹菜）といったメンバーで、さらに同企画の第一弾にも出演したゆきぽよも参加した。

ゆいちゃみとおおはるは2022年に配信された『今日好き』の「小夏編」でカップルとなった2人。ゆきぽよが「ゆいちゃみさんの彼氏さん……？」と確認すると、おおはるは「そうです」と言いながら会釈した。

ゆきぽよが「現役でまだ（カップルとして）続いてるよね？ 交際何年だっけ？」と聞くと、ゆいちゃみは「3年です」と明かした。さらにゆきぽよが「ちょっとゆいちゃみちゃんの表情変わった？」とおおはる登場の影響を確認すると、ゆいちゃみは「笑顔になってる？ 確かに足痛いのはとかは飛んでった」とさっきまでしていた正座の影響が飛んでいったことを明かし、ゆきぽよは「すごいね。恋の力は」と感心していた。

さらにゆきぽよが「ちょっと突っ込んだ話を聞いていいかな」と前置きした上で「3年付き合ってるじゃん。3年付き合ってきたら、結婚とか見えてくる？」と質問すると、ゆいちゃみは「結婚したいけど、結婚までの壁を今、頑張って乗り越えている時期」と答えた。

ゆきぽよが「どんな壁があるの？」と具体的に聞くと、ゆいちゃみは「例えば、経済面とか」と赤裸々に明かした。

一方、ゆきぽよが「最近ゆいちゃみちゃんにキュンとしたことは？」とおおはるにラブラブトークを振ると、「夜ご飯を作って待っててくれたところ」と明かし、ロケメンバーからは「優しい！」といった称賛の声が上がる。

しかし、スタジオゲストとして登場したゆうちゃみは「どうりでキッチンが汚いと思った！ これか！」と厳しい顔でクレームを入れていた。