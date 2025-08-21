Ãæ¹ñ¡¦½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶èÀ®Î©60Ç¯¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¡¡¡ÖÀ¯¼£Åª°ÂÄê¤¬½ÅÍ×¡×¡¡¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤ò¤±¤óÀ©
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Î¥é¥µ¤òË¬Ìä¤·¡¢À¯¼£Åª°ÂÄê¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶èÀ®Î©60¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¶èÅÔ¤Î¥é¥µ¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¼°Åµ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤¬Êë¤é¤·¤¿¥Ý¥¿¥éµÜÅÂÁ°¤Î¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¬¼çÀÊ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ½øÎó4°Ì¤Î²¦ÞöÇ«À¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤Ç¡Ö¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃæ¹ñ¤Î¿ÀÀ»¤ÊÎÎÅÚ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÄ¹ñ¤òÊ¬Îö¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥ó¥É¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¼«¼£¶è¤Î´´Éô¤é¤ò½¸¤á¤¿²ñµÄ¤Ç¡Ö·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤Î¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¿®¶Ä¤è¤ê¤âÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡Ö½¡¶µ¤ÎÃæ¹ñ²½¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥Ù¥Ã¥È¤òÅý¼£¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÀ¯¼£Åª°ÂÄê¤ÈÌ±Â²ÃÄ·ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»à¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤òÃµ¤¹¡ÖÎØ²öÅ¾À¸À©ÅÙ¡×¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤ò¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö·èÄê¸¢¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¼«¤é¥Á¥Ù¥Ã¥È¤òË¬Ìä¤··ÐºÑÈ¯Å¸¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÅý¼£¤ÎÀµÅýÀ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤Â¦¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
