浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、自身の心境を投稿。

メンタル面の「復活」について綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「わたし、浜崎あゆみ背負って今回の人生貫くんだったわ」「大復活だぜぇ?」 ＳＮＳにつづる 前日の「心がバキッと折れた」投稿から…復活宣言





この前日、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリーに「心がバキッと折れた音がした。 こんなにハッキリ聞こえたのはいつぶりだろうか位バキッと鳴った。」「その瞬間、脳が一切を遮断した。 見るのも聞くのも発するのも自分がそこに存在することも全て。」「悔し泣きする姿など晒したくないので去った。」と、投稿。

ファンからは、浜崎あゆみさんを気遣う声が寄せられていました。







今回、浜崎あゆみさんは「あぶねーあぶねー 疲れすぎて鼻くそみたいな事で折れてたけどさ、歌ってたら思い出した。」と、投稿。



続けて「わたし、浜崎あゆみ背負って今回の人生貫くんだったわ。」と、記しました。



そして「大復活だぜぇ?」と、綴っています。





この投稿にファンからは「這い上がる あゆは、素晴らしい」・「あゆちゃん復活 良かった」・「それ宇宙一大事だから忘れたらあかんやつや！！ ♥あゆちゃん大好き♥♥♥」・「あゆ、これだから好き 弱いけど強いだからついていく」・「あゆが前を向き続けてくれるから私も前を向いて生きて行ける。ありがとう。」などの反響が寄せられています。

続く投稿で、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリー機能に「さて明日はでっかい場所で長丁場の現場。集中していくぞー」と、その意気込みを綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】