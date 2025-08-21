¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤ÇË½ÎÏÅª¡×¡ÖµöÍÆ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ²ñÄ¹¡¢¥é¥Ó¥ªvs¥í¥¦¤Î¡È¥±¥ó¥«»ö·ï¡É¤ËÈá¤·¤ß¤¢¤é¤ï¡¢ÇäµÑ¤ÏÅ±²ó¤»¤º
¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè1Àá¤Î¥ì¥ó¥ÌÂÐ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇË½ÎÏ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£0-1¤ÈÇÔ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡£FW¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¦¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òMF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¤¬ÈãÈ½¤·¡¢¸ýÏÀ¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¥í¥¦¤¬¥é¥Ó¥ª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¶à¿µ½èÊ¬¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Êü½Ð¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤¤¿Ãç´Ö³ä¤ì¡£¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥ó¥´¥ê¥¢»á¤Ï¡¢¡ØAFP¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍîÃÀ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñÄ¹¤ÏÎ¾Áª¼ê¤ÎÇäµÑ¤òÅ±²ó¤»¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó¤Ï13Ç¯´Ö¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥Ù¥Ê¥Æ¥£¥¢¤Ï22ºÐ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï20Ç¯Á°¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á3¿Í¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¡¢ºòµ¨¤â¤Ã¤È¤âµ±¤«¤·¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÏÈÏ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Îµ¾À·¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
²ñÄ¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤Î¸òÂå¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£Èó¾ï¤Ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î²ÁÃÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥í¥¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ÜÀÒ¶â2000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¸ò¾ÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£