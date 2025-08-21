◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 沖縄尚学５―４山梨学院（２１日・甲子園）

山梨学院（山梨）は沖縄尚学（沖縄）に敗れ、夏初めての決勝進出ならず。最速１５２キロ右腕・菰田陽生（２年）は初回に右肘内側の違和感で緊急降板し、チームは逆転負け。準決勝敗退となった。

吉田洸二監督は試合を振り返って「菰田にアクシデントが起きて、全く想定していない展開になったんですけど、２回から檜垣（瑠輝斗、２年）が投げて野手陣も３年生の意地を出して、最後まで諦めずにやってくれた」。エースが登板できない状況で奮闘したナインをたたえた。

夏の甲子園では初の４強入りを果たした山梨学院。「正直１勝、あわよくば２勝できればなと思っていましたので、ベスト４までこれたというのは選手が本当に良くやってくれたと思います」と指揮官は教え子をたたえた。

この試合で３年生は引退するが、エースの菰田、檜垣など４人の２年生がこの夏を経験した。「準決勝という素晴らしい所で（野球を）やれたので、３年になって『俺たちが戻ってくるんだ』というような選手になってもらいたい」とさらなる成長に期待した。