TXT・テヒョン、“T型人間”の本領発揮！新バラエティで素顔に迫る

TOMORROW X TOGETHERのテヒョンが、“T型人間”の魅力を誇った。

【写真】TXT、事務所後輩と“密着SHOT”

8月20日午後7時、テヒョンは公式YouTubeチャンネルを通じて、オリジナルバラエティ『T型だから上手』のティザー映像を公開した。

『T型だから上手』は、共感能力が不足して未熟だという理由で社会から排除された“T型人間”を探すため、未来から2025年に戻ったという設定で始まる。「T型人間復活プロジェクト」というコンセプトのもと、MBTIタイプの中で「T型（思考型）」として知られているテヒョンを観察しながら、その魅力を明らかにしていく。なお、今回のプログラムは秋山成勲やチュ・ウジェ、ハン・ヘジンなどのYouTubeコンテンツを製作した「STUDIO EPISODE」とのコラボレーションによって完成した。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）テヒョン

公開されたティザーの中でテヒョンは、「思ったよりF型（感性型）でがっかりされると思う」と心配するが、慣れない状況において「ここは容易くない」ときっぱり言い放ったり、赤ちゃんの世話をしながら途方に暮れるなど、いたるところでT型の姿が発見され笑いを誘った。予期せぬ状況に直面したテヒョンの反応や表情が本編に対する好奇心を高め、これから出演するゲストたちとの相乗効果にも期待が集まっている。

ファンからも今回のバラエティのニュースに喜びの声が上がっている。以前テヒョンはSK broadbandのウェブバラエティ『学園転生』で手品、サルサダンス、演技、ボクシング、アイスホッケー、プロファイリング、国楽、スタントなどの多彩な分野に挑戦し、バラエティ能力と、意外性のある少し抜けた愛嬌を披露し注目を集めた。『T型だから上手』はそんなテヒョンの実際の性格や日常を観察する番組であるだけに、彼の率直な魅力がさらに明らかになるものと期待されている。

オリジナルバラエティ『T型だから上手』は、8月27日の初回放送を皮切りに、毎週水曜日午後7時よりTOMORROW X TOGETHER公式YouTubeチャンネル及びグローバルファンプラットフォーム「Weverse」で同時公開される。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。