フィギュアスケーター・高橋大輔さんがフィギュアの男女ペアについて語り、スタジオは騒然となった。

木曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）。２１日はゲストに村元哉中さんと荒川静香さんを迎えた。村元さんは、高橋さんとアイスダンスの“かなだい”カップルを組み、世界選手権で日本勢過去最高タイの１１位に入るなど活躍。元パートナーの２人が男女ペアのリアルを明かした。

「男女ペア すぐに恋愛に発展しちゃうっぽい」という質問に、村元さんは「△」の札を上げた。「付き合っているカップルもいれば、全然、ビジネス（な関係）も」と様々だという。「スケート界って本当、狭いので、一緒にいる時間が長いので、どうしても仲良くなって。その人としか会わないから、恋愛感情を抱く時もあります」と説明した。

神田愛花アナが「むしろ恋愛関係になったほうが、うまくいくってことはないんですか？息がぴったり合う演技とか」と質問。村元さんは「いや、それはあまり関係ない…」と首を傾げながら高橋さんの方を向くと、高橋さんも「ないですね」と同意した。

村元さんは「逆に、付き合っちゃうと、ケンカした時とかに、オフとかプライベートまで持ち込んじゃう…」と言うと、高橋さんも「プライベートが（演技に）持ち込まれたりね」とうなずく。

司会の「ハライチ」澤部佑が「なんとなく演技見て分かりますか？」とたずねると、村元さんは「分かります」と即答。澤部が「あそこ、ケンカしてるって？」と聞くと、村元さんは「分かります、分かります」と言った。

すると「ハライチ」岩井勇気が「あそこ、めっちゃイチャイチャしてるとか？」と質問すると、スタジオは爆笑。高橋さんは「それはあるよね。できたてとかね」と笑った。スタジオ一同は「できたてって（笑い）」と爆笑し騒然。澤部は「パンみたいに言わないでよ！」とツッコんだ。