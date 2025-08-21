ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか!」（月〜木曜後3・30）が21日に放送。検査キットで新型コロナの陽性反応が出たキャスター・辛坊治郎氏（69）について、出演者が言及する場面があった。

辛坊氏は20日放送回で体調不良だと告白。放送後には「出た！コロナの陽性反応。喉が痛いから『もしかして』と思ったのだが、これでコロナ感染4回、万博訪問15回、太平洋横断失敗1回成功2回。この1ヶ月で、食中毒、肋骨骨折、コロナ感染」とX（旧ツイッター）で告白していた。

なお「検査キットは3年前に台湾入境の際に貰った期限切れの簡易キット。正式に陽性ならまた報告します」としていた。

毎週木曜日は同局の飯田浩司アナウンサーが担当。そこで辛坊氏の容態について「心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、辛坊さんのキッドではコロナ（陽性）だということで。その後は正式な発表がまだないので」といい、同局の増山さやかアナウンサーも「ハッキリとはまだ分かりませんが、元気に来週登場してくれることを。（20日に辛坊氏と共演していたが）私は元気でやっています」と語っていた。