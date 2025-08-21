投資を持ちかけるSNS型ロマンス詐欺で、香川県に住む40代の男性と50代の男性が合わせて約9600万円を騙し取られていたことがわかりました。香川県警は注意を呼びかけています。

警察によりますと、40代の男性は、今年5月12日ごろに出会い系サイトで女性を名乗る者と知り合い、LINEで関係を深めたところ、相手から

「アプリを使ってドル貯金すればお金が増える」

「アプリのカスタマーセンターが円をドルに換金してくれる」

と説明されました。

男性は、指定されたアプリをダウンロードし、LINEを通じてアプリのカスタマーセンターとやり取りを始め、センターの指示に従ってドルに換金するために5月19日から24日までの間に6回にわたって、合計1432万6330円をネットバンキングで指定された口座へ振り込みました。



その後、カスタマーセンターから

「貯金したお金を暗号資産に投資すれば、さらにお金が増える」

と言われたためセンターに手続きを依頼すると、「手数料が必要」と説明され、5月25日から6月2日までの間、6回にわたって合計3308万9900円をネットバンキングで指定口座へ振り込み、アプリ上での資産が1億円ほどまで達する状況になったということです。

男性がセンターに出金を申し込んだところ、「女性に取引情報を漏洩しているので違約金が発生する」と言われ、相手に相談したところ「違約金は暗号資産で送った方がいい」と言われたため、6月9日に870万円の暗号資産を購入して指定されたアドレスに送金しました。

しかし、センターから「出金にいは貯金額の10％の保証料が必要」と説明され、不審に思い、警察に届け出たということです。

一方、50代の男性も今年3月17日ごろに出会い系アプリで女性を名乗る者と知り合い、LINEで関係を深めたところ、相手から「この投資をすれば必ず利益が出る」と、AIが自動で売買してくれるFX投資を持ち掛けられました。

そして、指定されたアプリをダウンロードし、投資の運営会社からLINEで指示を受け、身分証明書を送って投資の開始手続きを行ったということです。

その後、男性は、今年3月21日から4月28日までの間に合計7回にわたって1074万3453円をネットバンキングで口座へ振り込み、アプリ上で約2.9億ドルの利益が表示されたということです。

男性は相手に投資の情報を共有しており、投資の運営会社から

「女性と投資情報を共有しており、規約違反となるので損害賠償を請求する」

などと説明され、5月9日から5月16日までの間に3回にわたって1683万5618円をネットバンキングで口座へ振り込みました。

さらに、投資の運営会社から

「マネー・ローンダリングの疑いがあり、口座を凍結した。解除するには費用が必要」

と説明され、5月19日と5月26日の合計2回、1246万1880円をネットバンキングで口座へ振り込みました。

そして、投資の運営会社から「口座凍結は解除された」と説明され、男性が出金しようとすると、「税金がかかるのでお金が必要」と言われ、不審に思い、弁護士に相談したということです。

香川県警は、被害にあわないよう下記のように呼びかけています。

・アプリ上で利益が出るように見えることも含めて詐欺の手口です。

・「相手から指定された運用アプリをダウンロードするよう指示される」場合や「振込先の口座が振り込みの旅に変わったり、個人口座であったりする」場合は詐欺と考えてください。