「今日好き」土屋惺来、甥っ子顔出し「可愛すぎる」「将来有望」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が20日、自身のInstagramを更新。甥っ子の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、可愛すぎる甥っ子
土屋は「可愛い甥っ子大共有」と甥っ子の顔出しショットを公開。笑顔を見せる姿や被り物をかぶった甥っ子の写真を多数披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒やされる」「イケメンになる予感」「将来有望」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」土屋惺来、甥っ子を公開
