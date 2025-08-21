　ＢＴＳの公式Ｘ＠ｂｔｓ＿ｂｉｇｈｉｔより

　ＢＴＳの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ　ＭＵＳＩＣは２０日、ＳＮＳで「ＢＴＳ　ＭＯＶＩＥ　ＷＥＥＫＳ」を上映すると発表した。

　同作は９月２４日から１０月５日の間に、６５以上の国と地域・２０００余の劇場で上映予定の大規模プロジェクトだという。収録公演は、初のＫＳＰＯドーム「２０１６　ＢＴＳ　Ｌｉｖｅ　花様年華　Ｏｎ　Ｓｔａｇｅ」をはじめ、「２０１７　ＢＴＳ　ＬＩＶＥ　ＴＲＩＬＯＧＹ　ＥＰＩＳＯＤＥ　ＩＩＩ　ＴＨＥ　ＷＩＮＧＳ　ＴＯＵＲ　ＴＨＥ　ＦＩＮＡＬ」、２０１９年に韓国歌手として初めてイギリスのウェンブリー・スタジアムで行った単独公演「ＢＴＳ　ＷＯＲＬＤ　ＴＯＵＲ‘ＬＯＶＥ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ：　ＳＰＥＡＫ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ’ＬＯＮＤＯＮ」、デビュー８周年を記念したオンラインファンミーティング「２０２１　ＭＵＳＴＥＲ　ＳＯＷＯＯＺＯＯ」だと伝えた。

　ＢＩＧＨＩＴ　ＭＵＳＩＣ関係者は「ＢＴＳの旅路が回想できるプロジェクトを準備した。あの日の感動、エネルギーを蘇らせ、世界中のファンと共有したい」「ＢＴＳは、世界の映画館をアミボム（ペンライト）で彩り、ファンに忘れられない特別な経験をプレゼントするだろう」と予告している。