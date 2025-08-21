ＢＴＳの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは２０日、ＳＮＳで「ＢＴＳ ＭＯＶＩＥ ＷＥＥＫＳ」を上映すると発表した。

同作は９月２４日から１０月５日の間に、６５以上の国と地域・２０００余の劇場で上映予定の大規模プロジェクトだという。収録公演は、初のＫＳＰＯドーム「２０１６ ＢＴＳ Ｌｉｖｅ 花様年華 Ｏｎ Ｓｔａｇｅ」をはじめ、「２０１７ ＢＴＳ ＬＩＶＥ ＴＲＩＬＯＧＹ ＥＰＩＳＯＤＥ ＩＩＩ ＴＨＥ ＷＩＮＧＳ ＴＯＵＲ ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」、２０１９年に韓国歌手として初めてイギリスのウェンブリー・スタジアムで行った単独公演「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ‘ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ： ＳＰＥＡＫ ＹＯＵＲＳＥＬＦ’ＬＯＮＤＯＮ」、デビュー８周年を記念したオンラインファンミーティング「２０２１ ＭＵＳＴＥＲ ＳＯＷＯＯＺＯＯ」だと伝えた。

ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣ関係者は「ＢＴＳの旅路が回想できるプロジェクトを準備した。あの日の感動、エネルギーを蘇らせ、世界中のファンと共有したい」「ＢＴＳは、世界の映画館をアミボム（ペンライト）で彩り、ファンに忘れられない特別な経験をプレゼントするだろう」と予告している。