渡辺美奈代、手作りチーズケーキ公開「見た目が…ですが味は美味しい」
【モデルプレス＝2025/08/21】歌手でタレントの渡辺美奈代が21日、自身のInstagramを更新。手作りしたチーズケーキの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代「見た目が…」手作りチーズケーキ
渡辺は「今日はチーズケーキを焼きました！焼き上がり割れてしまいましたが…」と手作りスイーツについて報告。「見た目が…ですが味は美味しいです」と謙遜しながらも味への自信を見せている。
投稿された写真では、表面に割れが入った手作りのチーズケーキを公開。焼き色がついた表面に大きなひび割れが入っているものの、クリーミーな質感が確認できる仕上がりとなっている。渡辺は料理やスイーツ作りを定期的にSNSで紹介しており、今回も家庭的な一面を見せた。
この投稿に、ファンからは「手作り素敵」「美味しそう」「見た目も十分美味しそう」「料理上手」「バスク風チーズケーキかな？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代「見た目が…」手作りチーズケーキ
◆渡辺美奈代、焼き上がりに割れが入ったチーズケーキ披露
渡辺は「今日はチーズケーキを焼きました！焼き上がり割れてしまいましたが…」と手作りスイーツについて報告。「見た目が…ですが味は美味しいです」と謙遜しながらも味への自信を見せている。
この投稿に、ファンからは「手作り素敵」「美味しそう」「見た目も十分美味しそう」「料理上手」「バスク風チーズケーキかな？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】