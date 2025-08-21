TUY

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年８月２１日１４時３０分

仙台管区気象台　発表

東北太平洋側　８月２７日頃から　かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差　＋２．６℃以上

東北太平洋側では、最近１週間程度、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

