女優小泉今日子（59）が、20日放送のTBSラジオ「Light up！60」（午後9時）に出演。おいやめいから「今日子」と呼ばれていることを明かした。

番組は「還暦」をテーマに放送。パーソナリティーの小泉は「結婚相手すらおらず、孫の顔さえ見せられずにいます。私が60歳の時は…と想像するだけで、寂しさとむなしさでいっぱいになる時があります」と将来に不安を覚える38歳のリスナーからのメールを読み上げた。

続けて「私も独身のまま60歳を迎えるわけですが、そんなに寂しくないよ。ふふふ」と笑うと、「私は仕事があるからかもしれないし、友達もいるし、仲間たち、親戚も含めていろんな人がいるから、全然楽しいんだけど」。愛猫もおり「猫ちゃんさえいればって感じもなきにしもですけど」と充実感をにじませた。

「孫を見せること」については「私はそこは貢献できてないんだよね」としつつ、「その代わりめいとか、めいの子どもたちとか。そういう人たちに“ちょっと一族の中では変わった仕事をしている物わかりのいい面白いおばさん”としての立場を築いてですね…」と笑いながら説明。「お母さんたちにはこの話はできないけど、私にはできるみたいな。そういう立場でいます」と語った。

また「めいとおいが4人いるんですけど、私のことをなんて言うかというと、呼び捨てなんです。『今日子』って呼びます、全員」と告白。「そのおいやめいの子どもたちは、やっと『さん』を付けて『今日子さん』って呼んでくれるんですけど」と明かした。

リスナーに対しては「役割はいろいろあるから大丈夫だと思いますよ。1人っ子だったりするとね、お孫さんって思っちゃうかもしれないけどね。楽しいのは大丈夫。楽しいです」と自身の経験を踏まえて寄り添っていた。