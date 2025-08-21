FC東京は21日、J2長崎から期限付き移籍でMFマルコス・ギリェルメ（30）が加入したと発表した。この日からチームの全体練習にも合流し、早速小平グラウンドで汗を流した。背番号は40に決定した。

即断即決の駆け込み移籍だった。前日の朝にオファーが届くと、その日の内に長崎から上京した。荷物に商売道具のスパイクと洋服を数枚だけ詰め込み、飛行機に飛び乗ったという。初練習を終えた、ギリェルメは「滑り込むように話がまとまり、決断までのタイムリミットは非常に短いモノだった」と振り返る。慌ただしい一日となったが、「この決断は何一つ間違えていない。家族も喜んでくれたよ」と言う。

監督交代や、外国籍枠の問題で、ここ2カ月試合から遠ざかってきた。苦しい日々を振り返り、「試合に出場してチームに貢献できていた時期もあったけど、今季途中に監督が代わって出場時間も減ってしまった。試合に帯同できない日々も経験した。特にこの2カ月はとても厳しい状況だった」と明かした。

だが、試合に出場できなくても「チームに貢献できる方法は常に考えていたし、前向きな働きかけや声がけもしていた」と、常に前を向いてきたという。

だからこそ、ギリェルメは「そういうことをやっていから今回オファーが届いてこういうチャンスに巡り会えたのだと思う」と白い歯をこぼした。

「悔しい思いがあるからこそ、早くプレーがしたい。いただいたチャンスをうれしく思うし、しっかりとモノにできるようにしたい。できれば長くここにいられるぐらい、クラブに関わるみなさんに認めてもらえるように頑張りたい」

持ち味のスピードと献身性を生かし、新天地での活躍を誓った。