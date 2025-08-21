戦争を様々な角度から描いてきた劇団チョコレートケーキの古川健（脚本）、日澤雄介（演出）コンビが戦後８０年に放った感動作だ。

ＷＡＲ ＢＲＩＤＥ ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―

主人公のモデルは米オハイオ州に住む桂子・ハーンさん（９４）。横浜で生まれ、終戦直後に英語力を生かして米軍基地で働いた縁で米兵と結婚し、渡米した。こうした女性は「戦争花嫁」と呼ばれ、貧しい時代に敵国人と結婚して国を捨てたなどと、やゆされたという。

存命の人の生涯を舞台化するのは難しかっただろうが、戦場ジャーナリストの柏木（高野洸）の取材成果を登場人物が再現するうちに主人公の人となりが浮かび上がるというドキュメンタリー風の劇構造で見せた。

作中の桂子（奈緒＝写真左）が貫くのは、父親と女学校のシスターからそれぞれ贈られた「人と人とが分かり合えればけんかは起こらない」「すべての人を愛せ」という教えだ。古川は、その二つの言葉と、横浜大空襲に遭ったことによる反戦の思い、父や夫のフランク（ウエンツ瑛士＝同右）が愛好し一方で柏木がわだかまりを抱く「写真」にまつわるエピソード、そして童謡「あめふり」といった要素を上手に織り込んで作劇した。

１幕は２人が結婚して出国するまで。国は違えど同じ人間として向き合おうとする２人が愛を育む。２幕は渡米後の困難の数々。差別や市民権を得るための壁、出自に悩む長男の死といった問題を見せつつも深掘りはしない。代わりに丹念に描いたのは、傷ついた桂子が夫や家族の愛に支えられて信念を貫き、日米の架け橋になろうと前に進んでいく姿だった。

奇想天外な展開もなく、極悪人も出てこない。演劇作品としては異色と感じられるほどにまっすぐな愛の物語だったが、退屈しないし、鼻にもつかなかった。

それを可能にしたのは、奈緒の演技力だ。年を重ねるごとに外見を変化させたうえ、内面が豊かになるさまも表現した。圧巻は、９０歳超の佇（たたず）まい。穏やかな中に強さをたたえた声で、愛の貴さを感動的に語った。

共演陣も健闘した。ウエンツの優しさが空気を温め、山口馬木也、占部房子、岡本篤らが何役も巧みに演じ分ける。彼らの好演が、舞台の両翼に緩やかなスロープを設けたシンプルな空間に様々な情景を浮かび上がらせた。

愛を信じれば、戦争はなくなるかもしれない。いまだ争いの絶えない世界だが、希望を感じさせてくれた。（編集委員 祐成秀樹）

――２７日まで、東京・よみうり大手町ホール。