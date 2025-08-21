¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡×13Ç¯Á°¤ËÆüËÜ½Ð¤Æ¡Äà¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯á33ºÐ¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDAY1 KR¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÃçÀîÍÚ¹á¡£´Ú¹ñ¤òË¬¤ìÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öº£¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´é¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçÀî¤ÏAKB48¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëJKT48¤Ë°ÜÀÒ¡£16Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£