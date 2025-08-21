新車135万円！ スバル新型「軽トールワゴン」に大反響！「“六連星エンブレム”が似合ってる！」「スバル感すごいな…」「この顔カッコイイ」と好評の声！ リッター“23km”走る低燃費モデル「新型ステラ」がスゴイ！

新車135万円！ スバル新型「軽トールワゴン」に大反響！

スバルは2025年6月12日、新型「ステラ」を発表しました。

スバルが展開する軽トールワゴンは、一体どのような魅力を備えているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「軽トールワゴン」です！（48枚）

新型ステラの概要と、SNSなどに寄せられた反響を取り上げて紹介します。

ステラの初代モデルが登場したのは2006年。当時はスバルが自社開発したモデルでした。

2011年に登場した2代目モデルからは、ダイハツ「ムーヴ（5代目）」をスバルブランドで販売する、いわゆるOEM供給となっています。

そして今回発表された新型ステラは、ベース車であるムーヴが7代目モデルへとフルモデルチェンジしたことによって誕生した、4代目モデルです。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm-1670mm、ホイールベースは2460mm。

エクステリアは、全体的にスタイリッシュな仕上がりで、フロントは切れ長のヘッドライトが目を引き、リアは縦長のコンビネーションランプがスマートなデザインとなっています。

そんな新型ステラの最大の特徴は、従来のモデルとは異なり、リアにスライドドアを採用している点です。

このスライドドアには、開口部の高さと幅にゆとりを持たせることで、先代までのヒンジドアを上回る乗降性と積載性を実現しました。

インテリアは「上質感と居心地の良い室内空間」をテーマにまとめられ、シートやインストルメントパネル、ドアトリムを共通のカラーに揃えることで、調和のある空間を完成させています。

インストルメントパネル周辺にはシンプルかつスッキリとしたデザインを採用し、ディスプレイの設置位置を低く抑え、広い視界を確保しているのもポイントです。

グレード構成は、標準グレードの「L」、装備を充実させた「G」、ハイグレードの「Z」、ターボモデルの「ZS」の4グレードを設定。

全車にスライドドアを採用しつつ、G、Z、ZSの3グレードにはより使い勝手に優れる「パワースライドドア」を採用しました。

パワーユニットは、L、G、Zグレードが658cc直列3気筒エンジン、ZSグレードが658cc直列3気筒ターボエンジンを搭載。

CVTと組み合わせ、前者は最高出力52馬力／6900rpm・最大トルク60Nm／3600rpmを、後者は最高出力64馬力／6400rpm・最大トルク100Nm／3600rpmを発揮します。

駆動方式は前輪駆動（FF）または四輪駆動から選択可能で、燃費性能はもっとも良いL、G、Zグレードの前輪駆動仕様で22.6km／L（WLTCモード）を実現。

車両価格（消費税込）は、135万8500円から205万7000円での販売です。

※ ※ ※

このような特徴を持つ新型ステラについて、現在SNSなどでは、

「あれれ〜？ 純スバル製じゃないけど超カッコイイぞ…」

「新型ムーヴの顔つきってスバルっぽいから、新型ステラの“六連星エンブレム”が似合ってるな！」

「OEMだと思えないくらいスバルっぽい雰囲気が出てるね笑」

「これ完全にスバル顔じゃん！」

「正直、新型ムーヴより新型ステラの方が妙にシックリ馴染んでる気がする」

「ディテールの構成要素が多めで若干ガチャついてるのが逆にスバル顔として成功したのか…？」

といった声が見られます。

今回の新型ムーヴのフルモデルチェンジによって様変わりしたデザインを、ダイハツよりもスバルらしいと感じ称賛するユーザーは想像以上に多いようです。

また次に見られるのが、

「スライドドアに惹かれてさっそく契約してきました〜！」

「ダイハツで商談したら4ヶ月待ちと言われたのに、スバルに行ったら2ヶ月待ちで納車になった」

「すぐ納車して欲しいならスバルディーラーも見た方が良いかもね」

という投稿です。

基本的には同じクルマでありながら、OEM元の新型ムーヴとスバルの新型ステラで納期に差が出ているという情報もあることから、スバルファンのみならず早期納車を求める人も、新型ステラの購入を検討するのもひとつの手段となるかもしれません。