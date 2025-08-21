１８日の日本テレビ「大悟の芸人領収書」では、「お笑いの未来を考える会」企画が放送された。

順番に演説を行い、ウエストランド・井口浩之は「若手へ 新しい価値観って本当に必要ですか？」をテーマに訴えた。

「若い世代が出てきて、新しい価値観だみたいなこと言うじゃないですか。見てる人は、わっ！新しい！って新しいだけでやけに崇めてるけど、よう考えたら、何にも良くないし、ただワガママなだけを新しい価値観としている」と絶好調。効率を求めてライブで自分のネタが終わると帰る若手もいると指摘し、それをファンも「格好いい」と支持しているとボヤいた。

オジさん世代も批判せずに同調しているとも。「ただの嫌なヤツなんです、あいつら、ワガママな！」と声をあげた。

西野亮廣が「誰ですか？」と具体名を求めると、井口は「いっぱいいる！それで結局、なれの果てが勝手に謝罪動画出すとか、ああいうことになる」とぶっ放し、西野が愕然とうなだれ、「誰？誰？」の突っ込みが入って爆笑が起こった。

「事務所への感謝とかがなくなって、勝手に謝罪動画」と訴え、「それをみたファンが、今までこんなに早く謝る人いなかったって。ダメダメ！事務所に内緒で。吉本ひどいとか、あんなのどこの事務所でやってもクビだ！」とイジり倒して笑わせた。