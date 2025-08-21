à¥¯¥ë¥¯¥ë¶âÈ±á¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡ª43ºÐ¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»Ïµå¼°¤Ë¡Ö²¿¤À¤½¤ÎÈ±·¿¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¿Í¸«¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»10Ï¢Åê¡×
¡ÖËè»î¹ç¤³¤¤¡×2ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¥»¥Ñ4¤Ä¤ÎµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿µð¿Í¡½ÃæÆü(Åìµþ¥É¡¼¥à)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó(43)¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª·ë²Ì¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¾Ð¾Ð¡¡µµ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»Ïµå¼°¤ËÄ©¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè2²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ6¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²¹¤«¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤¬½ÐÍè¤ÆËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ïµå¼°Ï¢Åê¤ÏÁð¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç»Ïµå¼°¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¾Ð¡×¡Öµð¿ÍÀï¤è¤ê¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ów¡×¡Ö¥Ê¥«¥¸¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤âÃ¯¤«´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì ÌÜ»Ø¤»£±£°Ï¢Åê¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¥ÕÊÂ¤ß¤ËÅê¤²¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ê¥«¥¸Ëè»î¹ç¤³¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÎ·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¾Ð¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¿Í¸«¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡×¡Ö¹õ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤À¤½¤ÎÈ±·¿¡×¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£