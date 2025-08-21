【ミスタードーナツ】秋限定♡「いもくり推しド合戦」で楽しむ季節のドーナツ
秋の訪れとともに、ミスタードーナツから毎年大人気の季節限定フレーバーが登場します。今年のテーマは『秋のいもくり推しド合戦』。ねっとり濃厚な「さつまいもド」3種と、栗のほっくり感を堪能できる「くりド」2種がラインアップ。見た目も味わいも秋らしく進化した5種類のドーナツは、それぞれの個性が光る自信作です♡どちらを推すか迷ってしまう「推しド合戦」、ぜひ参加してみて。
さつまいもを堪能♡「さつまいもド」3種
さつまいもド しっとりスイートポテト
テイクアウト 価格：205円／イートイン 価格：209円
なめらかなスイートポテトフィリングと生地の相性が抜群。
さつまいもド とろり濃蜜いもソース
テイクアウト 価格：183円／イートイン 価格：187円
濃厚でとろけるようなソースが食欲をそそります。
さつまいもド 香ばしブリュレ
テイクアウト 価格：205円／イートイン 価格：209円
カリッとしたキャラメリゼがアクセント♡
「さつまいもド」は、しっとり＆ねっとりとした食感の生地に秋らしいトッピングを合わせたシリーズ。いずれも1.3％のさつまいも粉末入り生地で仕上げられ、今年はさらに“いも感”がアップ。
栗のほっくり感♡「くりド」2種
くりド マロンホイップ＆ハニー
テイクアウト 価格：237円／イートイン 価格：242円
マロンホイップとグレーズの組み合わせで、焼き栗を思わせる味わいに。
くりド エンゼル＆マロン風味チョコ
テイクアウト 価格：237円／イートイン 価格：242円
マロン風味チョコをまとったドーナツに軽やかなホイップをイン。
「くりド」は、栗を思わせるほくほく＆しっとり食感の新生地を採用。今年はより栗の風味が感じられる仕上がりです。0.1％のマロンペーストを生地に使用し、栗の香りと優しい甘さを表現しています。
キャンペーン情報も見逃せない！
「秋のいもくり推しド合戦」をさらに楽しめるXキャンペーンも実施中。公式アカウントをフォローし、ハッシュタグとメンションをつけて投稿すると、抽選で500名に500円分のギフトチケットが当たります。
応募期間は2025年8月27日（水）10:00～9月9日（火）23:59。推しの「いもド」「くりド」をアピールするチャンスです♪
この秋はどっちを推す？
秋の味覚を存分に楽しめる「さつまいもド」と「くりド」は、どちらもミスタードーナツのこだわりが詰まった限定スイーツ。
テイクアウトやイートインでも手軽に楽しめるのが嬉しいポイントです。甘く香ばしい秋のドーナツで、心まで満たされるひとときを♡
今年の秋は、あなたの“推しド”を見つけて、いもくり合戦に参加してみませんか？