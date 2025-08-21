今井絵理子氏、“地元”の沖縄尚学高、甲子園決勝進出に喜び「沖尚!!決勝進出きたーーーー！」
元SPEEDのメンバーで、自由民主党・参議院議員の今井絵理子氏（41）が21日、自身のXを更新。この日行われた「第107回全国高校野球選手権大会」準決勝で、地元・沖縄県代表の沖縄尚学高校が決勝進出を決め、喜びを投稿した。
【写真】“地元”の沖縄尚学高、甲子園決勝進出に喜びが爆発した今井絵理子氏
この日沖縄尚学高校は、山梨県代表の山梨学院高校と対戦。中盤まで1対4とリードされるも、6回裏に同点に追いつき、7回裏に1点を勝ち越し。このリードを最後まで守り切り、5対4で勝利した。
この結果に今井氏は、「2025 SUMMER CHAMPIONSHIP 沖縄尚学 『第107回全国高校野球選手権大会』出場記念 OSOB」と書かれた大判のタオルを掲げた自身の写真に「沖尚!!決勝進出きたーーーー！」「おめでとう」と文字を乗せ、投稿のハッシュタグとして、「#沖縄尚学」「#決勝進出」「#おめでとう」と添えた。
この投稿に「絵理ちゃん、沖縄尚学、すごい！」「こうなったら優勝や」「おめでとうございます！地元を応援するのも議員のお仕事ですよね。頑張ってください」「勝利の女神ですね」などのコメントが上がっている。
なお、今井氏は19日に行われた同大会準々決勝をスタンドで観戦。応援する様子の写真とともに「人生初めての甲子園で、沖尚の勇姿に出会えた奇跡。うちなー魂が燃え、沖縄の心が響く。準決勝進出、おめでとう」とつづっていた。
【写真】“地元”の沖縄尚学高、甲子園決勝進出に喜びが爆発した今井絵理子氏
この日沖縄尚学高校は、山梨県代表の山梨学院高校と対戦。中盤まで1対4とリードされるも、6回裏に同点に追いつき、7回裏に1点を勝ち越し。このリードを最後まで守り切り、5対4で勝利した。
この投稿に「絵理ちゃん、沖縄尚学、すごい！」「こうなったら優勝や」「おめでとうございます！地元を応援するのも議員のお仕事ですよね。頑張ってください」「勝利の女神ですね」などのコメントが上がっている。
なお、今井氏は19日に行われた同大会準々決勝をスタンドで観戦。応援する様子の写真とともに「人生初めての甲子園で、沖尚の勇姿に出会えた奇跡。うちなー魂が燃え、沖縄の心が響く。準決勝進出、おめでとう」とつづっていた。