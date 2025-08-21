米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（英スコットランド・グラスゴー）が２０日（日本時間２１日）に放送され、新日本プロレスの棚橋弘至（４８）が、極悪集団「デスライダーズ」（ジョン・モクスリー＆クラウディオ・カスタニョーリ＆ウィーラー・ユウタ）に快勝した。

ＡＥＷ＆新日本の合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ（禁断の扉）」（２４日、英ロンドン）ではウィル・オスプレイ、ダービー・アリン、ケニー・オメガ＆飯伏幸太の「ゴールデン☆ラバーズ」と豪華チームを結成。モクスリー＆カスタニョーリ＆ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）＆ゲイブ・キッドと、「ライトアウツ・スチールケージマッチ」で対戦する。

この日は新日本に参戦していたケビン・ナイト＆マイク・ベイリーの「ジェットスピード」を従え、デスライダーズとの前哨６人タッグ戦に出場した。試合を前に共闘するオスプレイがリングに上がり、首に負傷を抱えたまま母国での「禁断の扉」に強行出場する決意を表明。ここでデスライダーズの３人が現れオスプレイを囲むと、棚橋がテーマ曲に乗ってさっそうと入場した。

ゴングが鳴っていきなりモクスリーにコーナーからクロスボディーを見舞うと、グラスゴーの観衆は大「タナハシ！」チャントで、来年１・４東京ドーム大会で引退するエースの背中を押す。デスライダーズは巧みな連係でナイトを捕らえるが、代わった棚橋がユウタにエルボーアタック、コーナーからのローリングセントーンの猛攻。ジェットスピードが得意の空中殺法でアシストすると、棚橋はユウタにスリングブレイドをさく裂させた。

さらにジェットスピードの２人と同時に、ツイスト＆シャウトを放ってデスライダーズの動きを止めた。だが棚橋がコーナーに上がったところで、ゲイブら「バレットクラブ・ウォー・ドックス」が乱入。棚橋の動きを制したが、オスプレイが黒いボディーバッグを抱えて再び現れ、デスライダーズをかく乱する。ジェットスピードが場外のモクスリーとカスタニョーリに同時プランチャを決めると、棚橋はリング内のユウタに必殺のハイフライフローを発射。豪快に決まって３カウントを奪った。

試合後もデスライダーズとウォー・ドックスが棚橋を襲撃して集団暴行。さらにヤングバックスも姿を見せてオスプレイにダブルスーパーキックを見舞った。ここで黒いボディーバッグから何とびっくり、アリンが出現。遺恨のあるデスライダーズに襲い掛かると、サモア・ジョー＆柴田勝頼＆パワーハウス・ホブスまで加わり、ハチャメチャな大乱闘となった。

最後はアリンが観客席からコフィンドロップを放って、デスライダーズ＆ウォー・ドックスを退治。ＡＥＷのチーム戦では毎回エクストリームでハードコアな攻防が繰り広げられ、ファンから熱狂的な支持を得てきた。引退ロードのさなかで棚橋がどんなファイトを見せるのか注目だ。