¹â¶¶ÂçÊåà¤«¤Ê¤À¤¤á¤ÏÂ¼¸µºÈÃæ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç·ëÀ®¡Ö¤½¤ó¤ÊÊý¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤ë¡©à²¿¤´¤È¡©á¤È¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¹â¶¶ÂçÊå¡Ê£³£¹¡Ë¤È¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÂ¼¸µºÈÃæ¡Ê¤«¤Ê¡á£³£²¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃË½÷£±ÁÈ¤Ç±éµ»¤¹¤ë¼ïÌÜ¡¢¥Ú¥¢¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢£²¿Í¤¬ÁÈ¤ó¤À·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö»ä¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤¿¤¯¤ÆÂç¤Á¤ã¤ó¤ËÏ¢Íí¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£ÉáÃÊ¤ÏÏ¢ÍíÌµÀº¤Î¹â¶¶¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¹¤°ÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤¤¤µ¤Ä¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤ë¡©à²¿¤´¤È¡©á¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£Â¼¸µ¤â¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Èà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤â¤¦àÂç¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥Éá¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼³Ý¤±¤¿¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¸µ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÃË½÷¥Ú¥¢¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¥Û¥ó¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊÅª´Ø·¸¡Ë¤È¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤È¤â¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Îø°¦´¶¾ðÊú¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Â¼¸µ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿»þ¤È¤«¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢±éµ»¤ò¸«¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¤È¤«¤Í¡×¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤«¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥Ú¥¢¤¬°ã¤¦ÃË½÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤³¤Î¥Ú¥¢¤È¥Ú¥¢¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤³¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼¸µ¡£¹â¶¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Í¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Îø¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ÛÀ¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¡¢¼»ÅÊ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼¸µ¤Ï»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Î»Ò¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¹â¶¶¤âÂ¼¸µ¤âÆ±°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¹ñºÝ»î¹ç¤Ç³ê¤ë¥Ú¥¢¤Î¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¡¢£²¿Í¤È¤â¡Ö¡Ê±éµ»¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ý¡¼¥º¤È¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢½Ö´Ö¤Î¡¢¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¤È¤«¸ª¤Î´¶¤¸¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç°ã¤¦¤½¤¦¡£Â¼¸µ¤¤¤ï¤¯¡¢³¤³°¥Ú¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥å¡Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£³¥·¡¼¥º¥óÁÈ¤ó¤À¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¤Ï¡¢ÅöÁ³¥Ï¥°¤â¤·¤¿¤·ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï°Æ¤ÎÄê¡¢´Ø·¸¤ò´ª·«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Â¼¸µ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ÉÁ´Á³¡Ä°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¹â¶¶¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤·Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø¤ï¡¢Âç¤Á¤ã¤ó♡¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£