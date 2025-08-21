ÏÂÅÄºÌ²Ö¡¡Á°¶¶¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡Ö·²ÇÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄºÌ²Ö¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ°¶¶¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡¡£²£°£²£¶¡¡µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¶¶¹ñºÝ·Ý½Ñº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤á¤Ö¤¯¡££×£è£å£ò£å¡¡£ç£ï£ï£ä¡¡£ô£è£é£î£ç£ó¡¡£ç£ò£ï£÷¡¥¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âè£±²óÁ°¶¶¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ò£²£°£²£¶Ç¯£¹·î£±£¹Æü¡Á£±£²·î£²£°Æü¤Î£¸£°Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Á°¶¶»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥È¤Î³¹¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤È¤«¥«¥Õ¥§¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö»²²Ã¤µ¤ì¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£·²ÇÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ê¡Âô°ìÏº¤µ¤ó¤òà¹¥¤¤Êºî²Èá¤È¤·¤Æµó¤²¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î·Ý½Ñº×¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤Á°¶¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¡¢³¤³°¤«¤é¡¢Á°¶¶¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£