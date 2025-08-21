H145をテスト機として実施

エアバスU.S.スペース＆ディフェンスは2025年8月20日、Shield AI（シールドAI）の自律飛行ソフトウェア「Hivemind（ハイブマインド）」を搭載した自律ヘリコプターの初の試験飛行に成功したと発表しました。

【動画】人が動かしていない!? これがテスト飛行の様子です

試験に使用されたのは、エアバスのH145ヘリコプターで、この機体は日本の川崎重工業とユーロコプター（現：エアバス・ヘリコプターズ）が共同開発したモデルを基にしています。

試験飛行はテキサス州グランドプレーリーで実施されました。ハイブマインドの機体への統合はわずか2か月未満で完了しており、同ソフトウェアのモジュール型かつプラットフォーム非依存のアーキテクチャが高い柔軟性を持つことを実証したと、エアバスU.S.は発表しています。

この試験で得られたデータは、アメリカ海兵隊が導入を計画している自律飛行型ヘリコプター「MQ-72C」の開発に活用される予定です。MQ-72Cは、同社の多用途ヘリ「UH-72 Lakota」をベースにした無人航空機バージョンとして開発が進められており、将来的には「空中物流コネクター（Aerial Logistics Connector：ALC）」として、海兵隊の輸送任務を担うことが期待されています。

今後はさらに多くの試験やデモンストレーションを通じて、性能や運用範囲を段階的に拡大させ、最終的には敵性圏内や大規模災害時など、有人航空機では進入が困難なエリアでの無人物流運用を実現することを目指しています。

また、エアバスU.S.は、今回の成果を踏まえ、同自律ソフトウェアを他のヘリコプター機種にも適用し、自律機能のさらなる拡張を視野に入れています。

今回の成功を受け、Shield AIのCEOであるゲイリー・スティール氏は「ハイブマインドは、さまざまな航空機に適応し、知的な飛行を可能にするために開発されました。今回の試験飛行は、エアバスとの緊密な協力によって大きな成果を上げた良い例です。今後の試験でも、この勢いをさらに加速させていきたいと考えています」と述べました。