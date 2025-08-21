今回は、廃棄させる瓦を再生させる瓦職人の親子に密着しました。今、注目の再利用商品に迫ります。

【写真を見る】「熊本地震で廃瓦が大量に」瓦職人の親子が挑む“廃材再利用” ヒートアイランド抑制も期待「くまテコラ」

熊本県宇城市小川町で100年以上続く「高三潴（たかみずま）瓦工業所」は瓦屋根の工事などを行う会社です。この会社が3年前から取り組んでいるのが、役目を終えて廃棄される瓦を、再利用することです。

瓦の葺き替え工事などで出た使用済みの瓦を、細かく砕いて加工し、瓦チップを製造しています。その名も「くまテコラ※」です。





※テコラ…瓦を砕いた瓦チップ材（全国テコラ会ホームページより）

瓦はもともと粘土で出来ているため、環境に優しいリサイクル素材として注目されています。

この「くまテコラ」を作っているのは、瓦職人の高三潴さん親子です。

高三潴宣英さん「熊本地震のときに、大変な屋根工事がいっぱいあって、大量の廃棄する瓦が出た。どうしたらいいかいろんな人に相談したら、『再生して、きれいな瓦チップができる』機械があるって聞いて、せっかくなら瓦がもったいないので再生したいなと」

高三潴葵さん「ふき替え工事で、『まだ使えるのに』と思う瓦もあって、『それを捨ててしまうのか』と思っていたので、テコラっていうものに出会って、また再利用できるってなった時に、ちょっと希望というか、やっぱり嬉しいなって思いますね。瓦職人として」

高三潴さん親子は、素材の色や特性を生かした使い方ができないかと、アイデアを出し合いました。

「くまテコラ」で街が明るく

そして現在、ガーデニングや公園の整備などに瓦チップを使い、自分たちでデザインから施工までを手掛けています。

宇城市三角町にある公園は、2年前に「くまテコラ」を使って整備されました。以前の様子と比べて明るくなったと好評だそう。

また、瓦チップならではの特徴があるといいます。

高三潴宣英さん「敷いた時に表面温度が違う」

瓦は多孔質のため保水性に優れていて、夏場のヒートアイランド現象を抑制する効果もあるということです。実際に、サーモグラフィーカメラで見てみました。

最高気温38℃のこの日、道路の表面温度は59.6℃。一方、くまテコラを敷いた地面は51.2℃と、約8℃も低かったのです。

草取りの悩みも

もう一つの特徴が、雑草を生えにくくすることです。こちらのお宅では、庭に「くまテコラ」を敷き詰めました。

施主・中村洋子さん「夏は毎朝5時に起きてずっと草取りをしていた。それで悩んでいたんですよ。それが、今年は草が生えてこないんでね、だいぶ楽です。それと、水はけが良いんですよ」

「くまテコラ」の魅力を多くの人に知ってもらおうと、高三潴さんは地域での活用を積極的に進めています。

親子で描く「くまテコラ」の未来

この日は、雑草対策で駐車場の植え込みに「くまテコラ」を敷き詰めます。高三潴さんは、娘の葵さんにくまテコラの可能性を広げてほしいと期待を寄せています。

高三潴宣英さん「進化させてほしいですね。だから、若い人の目線でどんどん進化していってもらいたいです」

デザインを任されている娘の葵さんは。

高三潴葵さん「くまテコラを見て興味を持ってもらえるような配置を考えながら。ここの植え込みは赤ですけど、あえて隣の植え込みには黒を持ってきて、2色を鮮やかに見せたい」

かつての屋根瓦が姿を変え、地域の人々が行き交う場所を彩っています。廃棄されるはずだった瓦に新しい価値を与える取り組み。瓦職人としての挑戦は続きます。

高三潴宣英さん「長年、家の屋根を守ってくれた瓦がそのまま捨てられるのではなく、再利用してきれいな景観になると、瓦のためになるのかなと思いますし、みんなにも喜んでいただけるんじゃないかと思います」