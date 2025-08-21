久保瑛史がC大阪に加入

J1セレッソ大阪が8月21日、日本代表MF久保建英の弟・瑛史（えいじ）が加入することを正式に発表した。

SNSでは「とんでもない加入」「ホンマにきた！！」など注目を集めている。

2007年生まれで現在17歳の瑛史はこれまでレアル・ソシエダの下部組織で3シーズンプレーをしてきた。スペインメディア「ノティシアス・デ・ギプスコア」では、今夏に「学業の面で重大な決断を下す必要があった」と学業が日本帰国の理由になったと伝えられていた。

そのなかで、C大阪公式X（旧ツイッター）で瑛史の加入が正式発表されると、「期待しかないです！！」「まさかセレッソに久保の弟来るとは思わんかった」「待ってましたー！」「とんでもない加入」「未来のスター」「ホンマにきた！！」「アニキを越えるんだ」などコメントが寄せられた。

瑛史は180cm73kgの体格で、右利きのプレーヤー。主にボランチや中盤を主戦場とするプレーメーカーで、背番号は26に決まった。かつてFC東京から世界に羽ばたいた兄・建英と同様に、Jリーグから世界を目指す17歳に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）