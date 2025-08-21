“神の裁き”で人類皆、幼女化!?オッサンも容赦なく…。かわいい見た目に“中身＝オッサン”の動揺、止まらない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、地球に神の裁きが下った――!!その日から人類は皆すべて「幼女」になった！それまで“おじさん”と呼ばれていた部類の人たちまでも！そんな無茶苦茶な設定からスタートする本作を描いたのは新田せん(@nittasen)さん。会社員として勤める傍ら、漫画家として活動しており、会社勤めをしていることを武器にしてネタを作り、創作活動に取り組んでいる。
新田せんさんが描く『みんな幼女になった世界』は、神の裁きによって人類全員が“幼女の姿”になってしまったという、破天荒な設定からはじまるギャグファンタジー作品だ。本作の舞台はとある工場の製造課。かつて中年男性だった作業員たちは、今やみなかわいらしい幼女の見た目になって日々の業務に励んでいる。主人公の元尾路(もとおじ)さんもその一人。「そういう趣味のやつにはたまらん世界だろーが…」とつぶやきながら、ライン作業に向かう。
この異色の世界観は、作者の新田せんさんが実際に工場勤務をしていた経験から生まれたものだという。「周りに、それこそコテコテのおじさんたちがいっぱいいた環境で働いていました。そんななかでふと、“このおじさんたちが突然幼女になったら…”と想像したら、その画が浮かんでおもしろくなりました」と新田さんは語る。突飛に思えるアイデアも、リアルな職場経験に裏打ちされているからこそ、読者の共感と笑いを誘う。
物語では、新人として現れた“かわいい幼女”の正体をめぐって、元尾路さんがやさぐれたり、職場に混乱が広がったりと、元おじさんたちの反応が見どころ。幼女化前の性別を尋ねるのはハラスメントに該当するため、男か女かさえ聞くことができないという設定も皮肉が効いている。元おじさんたちに待つかわいらしい展開を楽しみながら読んでほしい。
取材協力：新田せん(@nittasen)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。