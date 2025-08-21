【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報値）（8月）16:15
予想　48.5 　前回　48.2

フランス非製造業PMI（速報値）（8月）16:15
予想　48.5 　前回　48.5

ドイツ製造業PMI（速報値）（8月）16:30
予想　48.8　前回　49.1

ドイツ非製造業PMI（速報値）（8月）16:30
予想　50.5　前回　50.6

ユーロ圏製造業PMI（速報値）（8月）17:00
予想　49.4　前回　49.8

ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（8月）17:00
予想　50.7　前回　51.0

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想　-14.8　前回　-14.7

【英国】
製造業PMI（速報値）（8月）17:30
予想　48.2　前回　48.0

非製造業PMI（速報値）（8月）17:30　
予想　51.9　前回　51.8

【香港】
消費者物価指数（CPI）（7月）17:30
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（7月）21:30　
予想　N/A　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　2.7%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）21:30
予想　23.2万件　前回　22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）
予想　195.9万件　前回　195.3万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（8月）21:30
予想　8.2　前回　15.9

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45
予想　49.7　前回　49.8（製造業PMI・速報値)
予想　54.3　前回　55.7（非製造業PMI・速報値)
予想　54.0　前回　55.1（コンポジットPMI・速報値)

景気先行指数（7月）23:00
予想　-0.1%　前回　-0.3%（前月比)

中古住宅販売件数（7月）23:00
予想　391.0万件　前回　393.0万件
予想　-0.5%　前回　-2.7%（前月比)

※予定は変更されることがあります。