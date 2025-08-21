テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００レベルが上値ポイント テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００レベルが上値ポイント

テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００レベルが上値ポイント



1.4037 200日移動平均

1.3951 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3899 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3875 現値

1.3815 一目均衡表・転換線

1.3812 10日移動平均

1.3788 100日移動平均

1.3785 21日移動平均

1.3778 一目均衡表・雲（上限）

1.3730 一目均衡表・基準線

1.3676 一目均衡表・雲（下限）

1.3674 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3671 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは８月中頃からは上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０超えのシグナルが出ている。ＲＳＩは足元で６４．４と、強めの買いバイアスを示している。上値はここまで１．３８台後半までにとどまっており、１．３９００の心理的水準がポイントとなりそうだ。

