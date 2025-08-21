テクニカルポイント　ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００レベルが上値ポイント

1.4037　200日移動平均
1.3951　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3899　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3875　現値
1.3815　一目均衡表・転換線
1.3812　10日移動平均
1.3788　100日移動平均
1.3785　21日移動平均
1.3778　一目均衡表・雲（上限）
1.3730　一目均衡表・基準線
1.3676　一目均衡表・雲（下限）
1.3674　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3671　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ドルカナダは８月中頃からは上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０超えのシグナルが出ている。ＲＳＩは足元で６４．４と、強めの買いバイアスを示している。上値はここまで１．３８台後半までにとどまっており、１．３９００の心理的水準がポイントとなりそうだ。