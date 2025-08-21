ユーロ売り・ポンド買いの動き、この後の一連のＰＭＩ発表を控えて＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ユーロ売り・ポンド買いのフローが持ち込まれている。ユーロポンドは0.8660付近から一時0.8650付近まで下落した。



このあとの欧州時間には一連の欧州ＰＭＩ速報値および英国ＰＭＩ速報値が発表される。ユーロ圏の総合ＰＭＩは５０．６と前回の５０．９からやや低下する予想。英国の総合ＰＭＩは５１．６と前回の５１．５から若干の上昇予想となっている。



EUR/GBP 0.8652 EUR/USD 1.1634 GBP/USD 1.3446

