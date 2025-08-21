◇MLB ロッキーズ 8ー3 ドジャース(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースのロバーツ監督がロッキーズ戦の試合前、大谷翔平選手のリリーフ登板について言及しました。

この日、今季10度目の二刀流での出場となった大谷選手。ロバーツ監督は今後、先発としてだけではなくクローザー起用も検討していると明かしました。

「まだ内部で可能性を探っている段階。ルール的にも、現実的なのは最後を締めるような役割だけ。とはいえ、先発の状態や翔平自身の調子など、いろんな要素に左右される。週1回投げるのとは全く違う役割なので、まだ現実的な話ではない」と話しました。

あくまで選択肢の一つとするも、大谷選手のリリーフ起用には懸念点が。

プライアー投手コーチは「彼が二刀流選手として登録されるためには、先発でなければならないといったように、ルールにはっきり書かれている」と指摘。

そもそも2022年から適用された先発投手兼指名打者の兼任も二刀流として活躍する大谷選手が登場したことにより制定されたルールとなっています。それにより、リリーフ兼指名打者のルールはまだ存在していません。

プライアーコーチは「中継ぎで起用するというのは、現時点ではあまり考えていない」とし、「でも正直なところ、健康面よりもルールの問題の方が大きい。1イニングだけ起用するなら、どうすればいいのかといったような。ルールブックを読むと、非常に曖昧な部分はあるものの、スタメンとして出場してDHを兼ねるという条件が必要」と大谷選手のブルペン起用に消極的な姿勢を示しました。

2023年のWBC決勝では9回にクローザーとして登板し、日本代表を優勝に導いた大谷選手。ドジャースでもその姿が見られるのか、注目です。