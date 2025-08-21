東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー」を開催！

世代を超えて愛され続ける3種のクラシックスイーツと、ヨーロッパの食材を生かした2種のベーカリーがラインナップされます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー

販売期間：2025年9月1日（月）〜9月30日（火）

販売時間：10:00〜23:00

販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえる、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」

トスティーナの月替わりフェアとして、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが提供されています。

2025年9月1日より開催される「ヨーロピアン スイーツ&ベーカリー」では、世代を超えて愛され続ける3種のクラシックスイーツと、ヨーロッパの食材を生かした2種のベーカリーをラインナップ。

伝統と風味を大切にしたスイーツ&ベーカリーコレクションが楽しめます☆

オペラ

価格：850円

コーヒーとビターチョコレートの層が重なり合うフランスの伝統菓子「オペラ」

スポンジにアマレットリキュールを染み込ませることで、シェラトン流にアレンジ。

仕上げにショコラのグラサージュが施された、繊細な味わいと佇まいが魅力のマンスリースイーツです。

シャルロットポワール

価格：850円(税込)

気品と季節感を存分に味わえる「シャルロットポワール」

ビスキュイ生地でババロアを囲んだフランスを代表するスイーツ“シャルロットケーキ”です。

中心にはとろけるような洋梨のジュレとなめらかなクリームを閉じ込め、トップには旬の洋梨の果肉が添えてあります。

いちじくと紅茶のエクレア

価格：850円(税込)

芳醇な紅茶香るディプロマットクリームをたっぷりと詰めたフランス発祥の洋菓子「エクレア」

トップにはまろやかなチーズクリームを絞り、フレッシュないちじくとブルーベリーが飾られています。

果実の甘みと紅茶の香りが溶け合う贅沢なエクレアです。

マンスリーベーカリー「トリュフ塩パン／オリーブ・エ・フォルマッジオ」

メニュー名：左から）トリュフ塩パン／オリーブ・エ・フォルマッジオ

マンスリーベーカリーとして登場するのは「トリュフ塩パン」と「オリーブ・エ・フォルマッジオ」

ヨーロッパの食材を生かした、プレミアムなベーカリーメニューです。

トリュフ塩パン

価格：300円(税込)

ほんのり香るトリュフと程よい塩気がクセになる塩パン。

トリュフオイルを練り込んだ生地に黒トリュフ入りバターを包み、フランス語で「塩の花」を意味する“フルール・ド・セル”をまぶして焼き上げた一品です。

オリーブ・エ・フォルマッジオ

価格：500円(税込)

フランスパン生地に、希少なギリシャ産カラマタオリーブとグリーンオリーブ、風味豊かなタプナード、コク深いチーズを練り込んだ「オリーブ・エ・フォルマッジオ」

イタリア語で“オリーブとチーズ”の意をタイトルに冠した風味豊かなパンです。

#シェラトンスイーツボックス

価格：4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

ミニサイズのスイーツ6種とマカロン2種を詰め合わせたスイーツセット。

ティータイムのお供や、大切な人への贈り物、自分へのご褒美にも最適です。

フライデースイーツブッフェ

料金：大人 4,200円(税込)／4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

開催日：2025年9月5日(金)、12日(金)、19日(金)、26日(金)

開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

予約：https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

ホテルパティシエ特製の季節感あふれるスイーツを心ゆくまで楽しめる、毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」

こだわりのスイーツとともに、シェラトン ホテルで非日常なひとときが過ごせます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

伝統と風味を大切にした、プレミアムなコレクション。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年9月1日より開催される「ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆

