伝統と芸術が溶け合う「ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー」！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー」を開催！
世代を超えて愛され続ける3種のクラシックスイーツと、ヨーロッパの食材を生かした2種のベーカリーがラインナップされます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー
販売期間：2025年9月1日（月）〜9月30日（火）
販売時間：10:00〜23:00
販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえる、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」
トスティーナの月替わりフェアとして、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが提供されています。
2025年9月1日より開催される「ヨーロピアン スイーツ&ベーカリー」では、世代を超えて愛され続ける3種のクラシックスイーツと、ヨーロッパの食材を生かした2種のベーカリーをラインナップ。
伝統と風味を大切にしたスイーツ&ベーカリーコレクションが楽しめます☆
オペラ
価格：850円
コーヒーとビターチョコレートの層が重なり合うフランスの伝統菓子「オペラ」
スポンジにアマレットリキュールを染み込ませることで、シェラトン流にアレンジ。
仕上げにショコラのグラサージュが施された、繊細な味わいと佇まいが魅力のマンスリースイーツです。
シャルロットポワール
価格：850円(税込)
気品と季節感を存分に味わえる「シャルロットポワール」
ビスキュイ生地でババロアを囲んだフランスを代表するスイーツ“シャルロットケーキ”です。
中心にはとろけるような洋梨のジュレとなめらかなクリームを閉じ込め、トップには旬の洋梨の果肉が添えてあります。
いちじくと紅茶のエクレア
価格：850円(税込)
芳醇な紅茶香るディプロマットクリームをたっぷりと詰めたフランス発祥の洋菓子「エクレア」
トップにはまろやかなチーズクリームを絞り、フレッシュないちじくとブルーベリーが飾られています。
果実の甘みと紅茶の香りが溶け合う贅沢なエクレアです。
マンスリーベーカリー「トリュフ塩パン／オリーブ・エ・フォルマッジオ」
メニュー名：左から）トリュフ塩パン／オリーブ・エ・フォルマッジオ
マンスリーベーカリーとして登場するのは「トリュフ塩パン」と「オリーブ・エ・フォルマッジオ」
ヨーロッパの食材を生かした、プレミアムなベーカリーメニューです。
トリュフ塩パン
価格：300円(税込)
ほんのり香るトリュフと程よい塩気がクセになる塩パン。
トリュフオイルを練り込んだ生地に黒トリュフ入りバターを包み、フランス語で「塩の花」を意味する“フルール・ド・セル”をまぶして焼き上げた一品です。
オリーブ・エ・フォルマッジオ
価格：500円(税込)
フランスパン生地に、希少なギリシャ産カラマタオリーブとグリーンオリーブ、風味豊かなタプナード、コク深いチーズを練り込んだ「オリーブ・エ・フォルマッジオ」
イタリア語で“オリーブとチーズ”の意をタイトルに冠した風味豊かなパンです。
#シェラトンスイーツボックス
価格：4,200円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
ミニサイズのスイーツ6種とマカロン2種を詰め合わせたスイーツセット。
ティータイムのお供や、大切な人への贈り物、自分へのご褒美にも最適です。
フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,200円(税込)／4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
開催日：2025年9月5日(金)、12日(金)、19日(金)、26日(金)
開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
ホテルパティシエ特製の季節感あふれるスイーツを心ゆくまで楽しめる、毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」
こだわりのスイーツとともに、シェラトン ホテルで非日常なひとときが過ごせます。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
伝統と風味を大切にした、プレミアムなコレクション。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年9月1日より開催される「ヨーロピアン スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆
