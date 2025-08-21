「可愛すぎる」「腹筋素晴らしい」「スタイル良すぎ」なでしこMF塩越柚歩がオフの写真を披露
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が19日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、「#オフノイチニチ」を紹介した。
塩越は「最近のあれこれ」と綴り、複数の写真をアップ。韓国焼き肉やカフェを楽しむ様子のほか、夏らしい涼し気な服装を身にまとったソロショットなどが収められている。
コメント欄では「いいオフ」「肉うまそう」「可愛すぎる」「キラキラ」「可愛いしスタイル良すぎ」「二頭筋も腹筋も素晴らしい」「飾らない感じがめっちゃ魅力的」「応援してます」といった声が寄せられた。
現在27歳の塩越は今年6月、三菱重工浦和レッズレディースから東京NBへ電撃移籍。2021年にA代表デビューを果たし、7月の東アジアE-1サッカー選手権2025にも出場した。
