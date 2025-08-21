ちいかわたちが赤ちゃんに！ 「Chiikawa Baby」グッズが9月5日より販売決定
画像はちいかわグッズ公式X（https://x.com/chiikawa_kouhou/status/1958366358305165459）より【Chiikawa Baby】 9月5日より順次展開予定
ちいかわグッズ公式Xにて、「Chiikawa Baby」の開催が発表された。「東京キャラクターストリート いちばんプラザ」をはじめ対象店舗で9月5日より順次展開予定となる。
「Chiikawa Baby」では、対象店舗にて特別なグッズが購入できる。ちいかわたちが赤ちゃんのようなデザインとなったイラストを使用したグッズが多数ラインナップしている。また、購入特典としてオリジナルステッカーや肩がけビニールショッパー、全3種のプラコップなどがもらえるキャンペーンも実施される。
□「Chiikawa Baby」のページ
展開スケジュール
・東京キャラクターストリート いちばんプラザ
9月5日～9月18日
・東急プラザ銀座 3階 イベントスペース
9月5日～9月28日
・名古屋パルコ 西館地下1階 イベントスペース
9月5日～9月28日
・キデイランド大阪梅田店 ランキングスクエア
9月26日～11月5日
・キデイランド広島パルコ店 K-spot
9月26日～10月9日
・ちいかわらんど 9店舗
9月26日～
（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）
