◆イースタン・リーグ オイシックス―巨人（２１日・ハードオフ新潟）

巨人の育成・花田侑樹投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。公式戦初登板初先発のマウンドで４回までは１安打で無失点に封じたが、勝利投手の権利目前の５回１死で降板。４回１／３を投げて４安打２失点だった。

初回は３者凡退とテンポ良く立ち上がると、２回は２死二塁のピンチを背負ったが７番・園部を遊ゴロに打ち取った。３、４回は再び３者凡退に封じ、６点リードの５回も続投。勝利投手の権利は目前だったが、２安打と四球で１死満塁のピンチを招き、９番・漆原に二塁への適時内野安打を浴びて失点。さらに１番・藤原に押し出し四球を許し、桑田２軍監督が投手交代を告げた。

花田は広島新庄高から２１年ドラフト７位で入団し、２２年１１月に右肘関節のクリーニング手術を受け２３年から育成契約。同年１０月には右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術＝ＴＪ手術）を受け、昨季は実戦登板なしに終わった。今春キャンプ中に２、３軍紅白戦で実戦復帰すると、ここまで３軍戦１４試合に登板して計５０回１／３を投げて４勝１敗、防御率２・６８とアピールを続けていた。