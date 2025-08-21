スノーボードハーフパイプ男子で、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２１日、都内で行われたスケートボードイベント「ＵＮＩＱＬＯ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＰＲＯＧＲＡＭ ｗｉｔｈ Ａｙｕｍｕ Ｈｉｒａｎｏ ２０２５」に、兄・英樹、弟の海祝らとともに兄弟３人で参加した。

スケートボード教室では、集まった小学生の両手を握って、滑る補助をしながらアドバイスを送るなど優しく指導。３４度を超える炎天下、デモンストレーションでは、設置されたステージでバックサイド５４０の大技を成功させ、会場を盛り上げた。平野歩は「ユニクロさんにこういう機会を与えてもらって、みんなと触れ合うことができて楽しかった」と笑顔を見せ、「これをきっかけにスケートボードを始めるきっかけや夢、目標につながればいいな」と実感を込めた。

昨季のワールドカップでは１勝を含めて３度表彰台に立ったが、優勝者が五輪代表に内定する世界選手権では、練習中にあばら骨をして無念の欠場となった。現在は「いい経験になった」と前向きに捉えており、勝負の五輪シーズンへ調整を続けている。

１４年ソチ五輪２位、１８年平昌五輪２位、北京五輪１位と連続で表彰台に立っており、２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪では、フィギュアスケート男子の羽生結弦以来の五輪２連覇と、日本勢初の４大会連続メダルの“Ｗ偉業”がかかる。平野歩は「技は模索中。（開幕まで）あと半年、今まで以上に練習をして五輪まで全力で挑戦できたら。ベストな状態でいきたい」と意気込んだ。