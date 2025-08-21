¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇºà¡¦¶âÍ»¡ÄÁêÀ¤è¤¤¡×
£²£³Æü¤Î´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¡¢Î¾¹ñ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤¬¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óºÆÊÔ¤ÎÃæ¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
ºâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÆü·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ÊÃ¦Æ±Ä´²½¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥ê¥¹¥¥ó¥°¡Ê´í¸±½Ì¾®¡Ë¡×¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢²ÁÃÍ¤ÈÀ©ÅÙ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍ§¹¥¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤À¡£´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤âÃ±½ã¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀïÎ¬Åª°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÏÀ½Â¤¶È¤¬·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£²£·¡¥£¶¡ó¡¢£²£°¡¥£¶¡ó¤È¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡ËÊ¿¶Ñ£±£µ¡¥£¸¡ó¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤è¤ê¹â¤¤¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÊÑÆ°¤ËÀÈ¼å¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë´ð½à¤Î·ÐºÑÊ£»¨À»Ø¿ô¡Ê£Å£Ã£É¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï£±£´£µ¥«¹ñ¤Î¤¦¤ÁÀ¤³¦£³°Ì¡¢´Ú¹ñ¤Ï£µ°Ì¤À¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÊ£»¨¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë¹ñ¤À¤¬¡¢Ê£»¨À¤¬¹â¤¤¤Û¤É³°Éô¤Î¾×·â¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¡×ÊÑ¿ô¤âÎ¾¹ñ¤Î¶¦Í¤¹¤ë²ÝÂê¤À¡£¥½¥¦¥ëÂç¹ñ²ÈÌ¤ÍèÀïÎ¬±¡¤ÎºòÇ¯¤ÎÊó¹ð½ñ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î¿·¤·¤¤´ÚÆü¶¨ÎÏ¡×¤Ï¡ÖÃÏÀ¯³ØÅªÍ×°ø¤ÈÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¡¦»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ç´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÏ¢·ëÌÖ¤Ï¼å¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤·¡Ö´ÚÆü´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂå¤ï¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁê¼ê¹ñ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡ËÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤Î¡Ö·ÐºÑ¶¦Æ±ÂÎ¡×ÏÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿ÖÃÂÙ¸»¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤ÏÀè·î¡¢¡Ö£Á£É¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¼ê¤ò°®¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´ë¶È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤È¤ÎÁê¸ßÊä´°ÅªÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÚÆü·ÐºÑ¶¨²ñ¤Î¶â鈗¡Ê¥¥à¡¦¥æ¥ó¡Ë²ñÄ¹¡Ê»°ÍÜ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¡Ë¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢´ÚÆü½¤¸ò£¶£°¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡Ö´Ú¹ñ´ë¶È¤¬¶¯¤¤ÂçÎÌÀ¸»º¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¿ä¿ÊÎÏ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤¤ÁÇºà¡¦ÉôÉÊ¡¦ÁõÈ÷»º¶È¡¢»Ô¾ìÄ´ººÇ½ÎÏ¡¢¶âÍ»¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Âè£³¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤è¤êÂç¤¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï²£ÉÍ¤ËÈ¾Æ³ÂÎÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¸¦µæ³«È¯¡Ê£Ò¡õ£Ä¡ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï½Õ¤ËÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÂçºåÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ÈÉý¹¤¯ÀÜ¿¨¤·¤¿¡££Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¤³¦£³°Ì¤Î£Î£Á£Î£Ä·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼´ë¶È¥¥ª¥¯¥·¥¢¡ÊµìÅì¼Ç¥á¥â¥ê¡Ë¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤À¡£
Åö½é¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»º¶È¤âº£¤Ç¤Ï¶¦Æ±Åê»ñ¤ä¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ì£Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÅÄÄÌ¾¦¤È»ÈÍÑ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ñ¸»¤Î²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤¹¤ë¹çÊ»²ñ¼Ò£Ç£Í£Â£É¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤À¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤È¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿åÁÇÆ±ÌÁ¡×¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£Å¢µÁÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë¸½Âå¼Ö²ñÄ¹¤ÈËÅÄ¾ÏÃË¥È¥è¥¿²ñÄ¹¤Ï¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¿åÁÇ¼«Æ°¼Ö¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¸½Âå¼Ö¤ÎÌò°÷¤¬´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎË¬Æü¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿åÁÇ»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¶¨ÎÏ¤¬Ã»´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£»º¶È¸¦µæ±¡¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥óÉû¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö´ÚÆü¤Ï¶¨ÎÏ¤ËÎô¤é¤º³ëÆ£Í×°ø¤âÂ¿¤¯¡¢ËÇ°×Ê¶Áè¤ä¡Ø¥ä¥Õ¡Ý£Ì£É£Î£Å»öÂÖ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾×ÆÍ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ëÄã¤¤¿å½à¤ÎÄêÎãÅªÂÐÏÃ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤äÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤¬°ì¿Ê°ìÂà¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£