２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円４２銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円７５銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、朝方から１４７円４０前前後を中心とした一進一退が続いた。２１日から「ジャクソンホール会議」が始まるが、特に２２日に予定されているパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演待ちとなるなか、積極的な売買は手控えられている。トランプ米大統領が２０日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事の辞任を要求したことが市場の関心を集め、ＦＲＢの独立性に対する懸念が強まるとともに米利下げへの思惑が強まり、ニューヨーク市場ではドル売り・円買い要因と受け止められたが、この日の東京市場では影響は限定的だった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４９ドル前後と同０．０００５ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。







出所：MINKABU PRESS