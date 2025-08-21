２０１３年、印ニューデリーで公開された弾道ミサイル「アグニ５」/Raveendran/AFP/Getty Images/File

（ＣＮＮ）インドが国産弾道ミサイルの発射実験に成功した。ミサイルは地政学的ライバルである中国の領土の奥深くまで、核弾頭を搭載して到達が可能。モディ首相が数年ぶりに中国を訪問する準備を進める中での成功となった。

インド国防省は２０日の声明で、弾道ミサイル「アグニ５」が東部オリッサ州で発射され、「すべての運用上および技術上のパラメータを検証した」と述べた。

戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）のミサイル防衛プロジェクトによると、このミサイルの射程は５０００キロ以上と、中国やパキスタンといったインドのライバル国を十分射程圏内に収める。

インドと中国は、アジア太平洋地域における影響力をめぐって激しい争いを繰り広げている。２０２０年にヒマラヤ山脈の両国国境で発生した死傷者を出した衝突により、両国間の隔たりは数十年ぶりに深まったが、その後は冷え込んだ関係を乗り切ってきた。

中国人民解放軍が核兵器を増強し、係争国境沿いで緊張が続く中、インドは追い上げに余念がない。ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）が６月に発表した報告書によると、中国は現在約６００発の核弾頭を保有しているのに対し、インドは１８０発と推定されている。

アグニ５の発射実験に先駆け、中国の王毅（ワンイー）外相はニューデリーを訪問。この訪問を受けて、モディ首相自身も８月下旬に訪中する予定が組まれた。これはロシアとパキスタンを含む安全保障協力機構である上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に出席するための訪問になる。

昨年１０月、ロシアで開催された新興国グループ「ＢＲＩＣＳ」首脳会議の傍らでモディ氏と中国の習近平（シーチンピン）国家主席が会談して以来、印中両国の関係には改善の兆しが見られる。

インドと中国は、２０年の新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）中に運休していた直行便の運航再開で合意した。また中国政府は最近、チベット西部にある二つの巡礼地を５年ぶりにインド国民に再開することで合意。両国は互いの国民に対する観光ビザの再発行も開始している。

一方、インドと米国の関係には緊張が走っている。トランプ米大統領がロシア産原油の購入に対する罰として、インドに５０％の関税を課すと脅したことが背景にある。