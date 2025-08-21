カネミツ、今期配当を5円増額修正

カネミツ <7208> [東証Ｓ] が8月21日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の31.5円→36.5円(前期は30円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2005年12月の東京証券取引所上場から20周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援の賜物と心から感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表するため、また株主の皆様に対する利益還元の一貫として、2026年３月期の期末配当において、１株当たり５円 の記念配当を実施とすることといたしました。この結果、期末配当は普通配当16円に記念配当５円を加えた21円、年間配当予想は１株当たり 36円50銭となります。

