21日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数774、値下がり銘柄数603と、値上がりが優勢だった。



個別では夢みつけ隊<2673>、インタートレード<3747>、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、アイビーシー<3920>など10銘柄がストップ高。木徳神糧<2700>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>など141銘柄は年初来高値を更新。京都きもの友禅ホールディングス<7615>、マツモト<7901>、アイフリークモバイル<3845>、萬世電機<7565>、Ｓｐｅｅｅ<4499>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホリイフードサービス<3077>がストップ安。エス・サイエンス<5721>、フレンドリー<8209>、トレードワークス<3997>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

