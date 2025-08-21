　21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74069　　 -38.4　　　 31160
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20984　　 -31.6　　　　8694
３. <1360> 日経ベア２　　　 11748　　 -18.8　　　 213.3
４. <1579> 日経ブル２　　　　6947　　 -27.2　　　 335.2
５. <1321> 野村日経平均　　　6392　　 -47.1　　　 43950
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6117　　 -51.2　　　 36900
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5388　　 -16.2　　　　 351
８. <1540> 純金信託　　　　　2211　　 -56.0　　　 14865
９. <1306> 野村東証指数　　　2200　　 -47.1　　　3203.0
10. <1330> 日興日経平均　　　1775　　 -11.2　　　 43960
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1585　　 -34.9　　　 581.1
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1216　　 -12.6　　　　4405
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1008　　 -55.8　　　 47890
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1008　　 -17.7　　　 730.4
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1001　　 -40.4　　　2066.5
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　 846　　 -28.4　　　　1835
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 742　　 -32.2　　　　2065
18. <1489> 日経高配５０　　　 728　　 -51.3　　　　2506
19. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 705　　 118.9　　　　2484
20. <1580> 日経ベア　　　　　 701　　　 0.1　　　1339.5
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　 651　　 -70.0　　　 43800
22. <1358> 日経２倍　　　　　 629　　 -27.4　　　 58800
23. <1571> 日経インバ　　　　 619　　 -69.0　　　　 503
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 593　　 -47.1　　　 679.7
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　 568　　 -45.5　　　 34640
26. <2038> 原油先Ｗブル　　　 513　　 251.4　　　　1460
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 511　　　30.7　　　　1085
28. <1348> ＭＸトピクス　　　 460　　 -55.1　　　3192.0
29. <1595> 農中Ｊリート　　　 440　　 -22.5　　　1961.0
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 426　　 -58.9　　　 52320
31. <1615> 野村東証銀行　　　 425　　 -74.7　　　 448.2
32. <1678> 野村インド株　　　 405　　　13.4　　　 340.8
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　 372　　 -34.5　　　 98260
34. <2516> 東証グロース　　　 372　　 -18.2　　　 615.8
35. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 348　　　-4.7　　　 10260
36. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 340　　　-0.6　　　　2985
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 338　　 -16.5　　　 219.0
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 331　　 -22.1　　　 233.8
39. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 318　　 -58.9　　　　1077
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 316　　 -36.8　　　　2647
41. <1346> ＭＸ２２５　　　　 313　　 -73.4　　　 44010
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 307　　 -68.4　　　　 218
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 291　　 -50.6　　　 12600
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 289　　 -51.1　　　 27125
45. <1328> 野村金連動　　　　 242　　 -31.4　　　 11785
46. <1699> 野村原油　　　　　 239　　　11.2　　　 384.3
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 234　　 -27.8　　　　1986
48. <1542> 純銀信託　　　　　 231　　 -50.7　　　 16515
49. <2562> 日興ダウヘ有　　　 222　　1010.0　　　　3229
50. <1494> Ｏｎｅ高配当　　　 216　　 163.4　　　 35430
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース