ETF売買代金ランキング＝21日大引け
21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74069 -38.4 31160
２. <1357> 日経Ｄインバ 20984 -31.6 8694
３. <1360> 日経ベア２ 11748 -18.8 213.3
４. <1579> 日経ブル２ 6947 -27.2 335.2
５. <1321> 野村日経平均 6392 -47.1 43950
６. <1458> 楽天Ｗブル 6117 -51.2 36900
７. <1459> 楽天Ｗベア 5388 -16.2 351
８. <1540> 純金信託 2211 -56.0 14865
９. <1306> 野村東証指数 2200 -47.1 3203.0
10. <1330> 日興日経平均 1775 -11.2 43960
11. <1568> ＴＰＸブル 1585 -34.9 581.1
12. <1329> ｉＳ日経 1216 -12.6 4405
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1008 -55.8 47890
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1008 -17.7 730.4
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1001 -40.4 2066.5
16. <2644> ＧＸ半導日株 846 -28.4 1835
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 742 -32.2 2065
18. <1489> 日経高配５０ 728 -51.3 2506
19. <1457> ｉＦＴＰベ 705 118.9 2484
20. <1580> 日経ベア 701 0.1 1339.5
21. <1320> ｉＦ日経年１ 651 -70.0 43800
22. <1358> 日経２倍 629 -27.4 58800
23. <1571> 日経インバ 619 -69.0 503
24. <1655> ｉＳ米国株 593 -47.1 679.7
25. <1545> 野村ナスＨ無 568 -45.5 34640
26. <2038> 原油先Ｗブル 513 251.4 1460
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 511 30.7 1085
28. <1348> ＭＸトピクス 460 -55.1 3192.0
29. <1595> 農中Ｊリート 440 -22.5 1961.0
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 426 -58.9 52320
31. <1615> 野村東証銀行 425 -74.7 448.2
32. <1678> 野村インド株 405 13.4 340.8
33. <2036> 金先物Ｗブル 372 -34.5 98260
34. <2516> 東証グロース 372 -18.2 615.8
35. <1547> 日興ＳＰ５百 348 -4.7 10260
36. <1671> ＷＴＩ原油 340 -0.6 2985
37. <1356> ＴＰＸベア２ 338 -16.5 219.0
38. <314A> ｉＳゴールド 331 -22.1 233.8
39. <2865> ＧＸＮカバコ 318 -58.9 1077
40. <2244> ＧＸＵテック 316 -36.8 2647
41. <1346> ＭＸ２２５ 313 -73.4 44010
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 307 -68.4 218
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 291 -50.6 12600
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 289 -51.1 27125
45. <1328> 野村金連動 242 -31.4 11785
46. <1699> 野村原油 239 11.2 384.3
47. <2243> ＧＸ半導体 234 -27.8 1986
48. <1542> 純銀信託 231 -50.7 16515
49. <2562> 日興ダウヘ有 222 1010.0 3229
50. <1494> Ｏｎｅ高配当 216 163.4 35430
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
