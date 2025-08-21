日経平均21日大引け＝3日続落、278円安の4万2610円 日経平均21日大引け＝3日続落、278円安の4万2610円

21日の日経平均株価は前日比278.38円（-0.65％）安の4万2610.17円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は671、値下がりは878、変わらずは68。



日経平均マイナス寄与度は60.78円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が51.15円、第一三共 <4568>が29.07円、中外薬 <4519>が13.67円、ファストリ <9983>が12.16円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を48.62円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が8.61円、フジクラ <5803>が3.88円、ＫＤＤＩ <9433>が3.44円、旭化成 <3407>が2.63円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、鉱業、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、建設業が並んだ。



株探ニュース

