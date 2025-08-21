東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、イオレ、コラボスがS高 東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、イオレ、コラボスがS高

21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数304と、売り買いが拮抗した。



個別ではイオレ<2334>、コラボス<3908>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、コンヴァノ<6574>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>など7銘柄がストップ高。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、タイミー<215A>、オプロ<228A>、トランスジェニックグループ<2342>、Ａｉロボティクス<247A>など42銘柄は年初来高値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、マイクロ波化学<9227>、キャンバス<4575>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ｉｓｐａｃｅ<9348>、グラッドキューブ<9561>が年初来安値を更新。フルッタフルッタ<2586>、リアルゲイト<5532>、ブライトパス・バイオ<4594>、モンスターラボ<5255>、ナイル<5618>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

