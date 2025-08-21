ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金1669億円 ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金1669億円

21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％減の1669億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.8％減の1392億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> など14銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は6.06％安と大幅に下落。



日経平均株価が278円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金740億6900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1265億9600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が209億8400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が117億4800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が69億4700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が63億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が61億1700万円の売買代金となった。



株探ニュース

